Zaffiro e lapislazzulo | la manicure preziosa è blu

Tra le tendenze più eleganti dell’autunno, le manicure ispirate allo zaffiro conquistano con tonalità intense di blu, finiture lucide o glitterate e dettagli preziosi. Ecco le nail art da copiare ora e nei prossimi mesi. Tra le proposte, uno smalto zaffiro scuro arricchito da tocchi d’argento richiama le vibrazioni dell’autunno. Una combinazione intensa e raffinata che valorizza ogni look stagionale con un tocco grafico e moderno. Invece, una manicure ispirata alla Via Lattea con riflessi scintillanti e dettagli marmorizzati color caramello crea un effetto cosmico raffinato, perfetto per chi desidera un nail look originale e luminoso. 🔗 Leggi su Amica.it

