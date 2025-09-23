Zach Cregger svela la possibilità di un prequel su zia Gladys in Weapons
annuncio ufficiale di un prequel di weapons in fase di sviluppo. Il regista e sceneggiatore Zach Cregger ha confermato che è in corso la realizzazione di un prequel di Weapons, il film horror campione di incassi del 2025. La pellicola, scritta e diretta da Cregger, ha riscosso grande successo sia a livello critico che commerciale, ottenendo un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes e superando i 263 milioni di dollari di incasso globale. Le voci riguardanti un possibile spin-off si erano fatte insistenti subito dopo l’uscita del film originale, ora trasformatesi in una realtà concreta. ambientazione e personaggi principali del film originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Resident Evil: Zach Cregger offre novità sul suo film
Resident Evil, Zach Cregger promette un reboot ben poco fedele ai videogame: "La gente mi insulterà online"
Resident Evil | Zach Cregger torna a parlare del suo film
Resident Evil: al remake di Zach Cregger si aggiunge una star di Fantastici Quattro - Zach Cregger passa da Weapons a Resident Evil, coinvolgendo un altro attore legato ai villains dei Fantastici Quattro. Scrive filmpost.it
Weapons, perché l'orario 2:17? L'omaggio di Zach Cregger a Stephen King - 17, numero ricorrente in Weapons, è stato inconsciamente ispirato da Stephen King. Come scrive comingsoon.it