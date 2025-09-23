Zaccaria Udc | Edilizia scolastica a Taranto situazione drammatica
Tarantini Time Quotidiano Il nuovo anno scolastico è iniziato, ma insieme al ritorno in classe degli studenti riemergono, puntuali, vecchie criticità mai risolte. Tra queste, quella più drammatica riguarda l’edilizia scolastica: un nodo che continua a pesare come un macigno sulla sicurezza di migliaia di alunni. A denunciarlo con forza è Roberta Zaccaria, vice commissario provinciale dell’Udc di Taranto e responsabile del dipartimento pari opportunità per la provincia ionica, che lancia un chiaro segnale d’allarme. «Si è tornati a scuola, dopo i mesi estivi, ma i problemi restano sempre gli stessi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: zaccaria - edilizia
"Edilizia scolastica: serve subito sostegno agli enti locali" La Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, commenta la chiusura di un’ala del Liceo Galilei: "Servono oltre 10 milioni di euro per adeguare l’edificio. È positivo che il tema diventi prioritar - facebook.com Vai su Facebook
Zaccaria (Udc): “Edilizia scolastica, a Taranto situazione drammatica”; Blackout, disabile senza ossigeno: interviene la protezione civile Era; Ampliamento della rete idrica in alcune zone di Manduria.
Zaccaria (Udc): “Edilizia scolastica, a Taranto situazione drammatica” - Il vice commissario provinciale dell’Udc denuncia la gravità della situazione: 179 edifici privi delle certificazioni di agibilità, prevenzione incendi e omologazione termica secondo il rapporto Legam ... Come scrive pugliapress.org
Edilizia scolastica. La scuola primaria pronta per la prima campanella - Maggiori spazi alla scuola primaria "Amalia Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori inizierà la didattica a settembre nell’edificio realizzato dall’amministrazione comunale ad est, in via dei Babbi, ... Si legge su lanazione.it