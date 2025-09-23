Yoox primo spiraglio per un’intesa | Valutiamo alternative agli esuberi

Bologna, 23 settembre 2025 – “Insieme si può”. L’appello del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso  è il motto delle istituzioni in merito alla vicenda di Yoox. E rappresenta la gioia dei lavoratori dopo un primo spiraglio di luce nella vertenza che ha colpito l’azienda bolognese. Dopo 20 giorni, la proprietà tedesca MyTheresa-LuxExperience apre a strumenti alternativi al licenziamento collettivo di 211 dipendenti (165 a Bologna e i restanti a Milano) annunciati all’inizio del mese di settembre. È l’esito del tavolo avvenuto al Mimit nel pomeriggio, alla presenza del ministro Urso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

