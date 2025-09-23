Yildiz presente alla cerimonia del Pallone d’Oro 2025 il turco non nasconde l’emozione | Un onore per me Il messaggio social – FOTO

Yildiz ha scritto questo messaggio dopo la cerimonia di Parigi: il talento bianconero chiude al quinto posto nella classifica del Trofeo Kopa. Una notte tra le stelle, una consacrazione definitiva nel gotha del calcio mondiale. Kenan Yildiz è stato uno dei protagonisti della cerimonia del Pallone d’Oro 2025, tenutasi ieri sera a Parigi. Il gioiello della Juventus, candidato al prestigioso Trofeo Kopa come miglior Under 21 del mondo, ha vissuto una serata da sogno, al termine della quale ha voluto condividere il suo orgoglio con un messaggio sui social network. Yildiz Juve: il messaggio social dopo la cerimonia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

