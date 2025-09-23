Yildiz a riposo? Gli aggiornamenti sul 10 bianconero dopo le ultime fatiche tra Champions e Serie A | cosa filtra verso Juve Atalanta

Yildiz a riposo? Il tecnico non vuole rinunciare al suo talento: la settimana lunga di lavoro permetterà al turco di recuperare le energie. Niente turno di riposo per l’uomo più atteso. Nonostante le fatiche accumulate nel terribile trittico di partite contro  Inter,  Borussia Dortmund  e  Hellas Verona,  Kenan Yildiz  si prepara a guidare l’attacco della  Juventus  anche nel prossimo big match. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport,  Igor Tudor  non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo gioiello per la sfida di sabato contro l’ Atalanta. Yildiz Juve: un leader a cui è impossibile rinunciare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz rifiata o no contro il Verona? Al momento è questa la scelta di Tudor sul numero 10 della Juventus. Le sensazioni sulla possibile formazione al Bentegodi - Le sensazioni sulla formazione al Bentegodi Secondo quanto riferito da Sky, nessun riposo per i fuoriclasse. juventusnews24.com scrive

yildiz riposo aggiornamenti 10Yildiz Juventus, momento da incorniciare per il 10 bianconero: è tra i candidati al premio Golden Boy Web 2025! Tutti i dettagli - Yildiz Juventus, il classe 2005 è il fulcro del progetto: la sua candidatura al premio di Tuttosport certifica il suo ruolo di leader tecnico In ogni grande squadra c’è un giocatore che rappresenta la ... Secondo juventusnews24.com

