Yildiz a riposo? Gli aggiornamenti sul 10 bianconero dopo le ultime fatiche tra Champions e Serie A | cosa filtra verso Juve Atalanta

Yildiz a riposo? Il tecnico non vuole rinunciare al suo talento: la settimana lunga di lavoro permetterà al turco di recuperare le energie. Niente turno di riposo per l’uomo più atteso. Nonostante le fatiche accumulate nel terribile trittico di partite contro Inter, Borussia Dortmund e Hellas Verona, Kenan Yildiz si prepara a guidare l’attacco della Juventus anche nel prossimo big match. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo gioiello per la sfida di sabato contro l’ Atalanta. Yildiz Juve: un leader a cui è impossibile rinunciare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a riposo? Gli aggiornamenti sul 10 bianconero dopo le ultime fatiche tra Champions e Serie A: cosa filtra verso Juve Atalanta

In questa notizia si parla di: yildiz - riposo

A causa dell'affaticamento dei giocatori, #Tudor ha concesso alla squadra 2 giorni di riposo. #Thuram, #Yildiz, #Kalulu e #Kelly seguiranno un programma personalizzato. #Zhegrova, invece, arriverà alla #Continassa con un giorno di anticipo per iniziare - facebook.com Vai su Facebook

Dovrebbero riposare Thuram e Yildiz. Thuram sta a terra, nelle ultime due partite ha faticato tantissimo, e anche contro l'Inter nonostante il goal, è stato uno dei peggiori. Potrebbe mettere Koop con quelle funzioni. Yildiz ha anche lui bisogno di riposo. - X Vai su X

Yildiz gioca titolare in Verona-Juventus? Le ultime sul numero 10 e le opzioni di Tudor; Fantacalcio Juve, Tudor fa turnover col Verona: Bremer, Yildiz e Thuram a riposo?; Hellas Verona-Juventus, Tudor prepara il turnover: a rischio Bremer e Yildiz.

Yildiz rifiata o no contro il Verona? Al momento è questa la scelta di Tudor sul numero 10 della Juventus. Le sensazioni sulla possibile formazione al Bentegodi - Le sensazioni sulla formazione al Bentegodi Secondo quanto riferito da Sky, nessun riposo per i fuoriclasse. juventusnews24.com scrive

Yildiz Juventus, momento da incorniciare per il 10 bianconero: è tra i candidati al premio Golden Boy Web 2025! Tutti i dettagli - Yildiz Juventus, il classe 2005 è il fulcro del progetto: la sua candidatura al premio di Tuttosport certifica il suo ruolo di leader tecnico In ogni grande squadra c’è un giocatore che rappresenta la ... Secondo juventusnews24.com