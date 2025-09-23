Yamal scoppiano le polemiche! Premi da una parte critiche sul suo comportamento dall’altra
Yamal, talento precoce e carattere forte: tra Pallone d’Oro mancato e critiche fuori dal campo Lamine Yamal è senza dubbio uno dei nomi più caldi del calcio mondiale. A soli 18 anni, il talento spagnolo ha già collezionato traguardi impressionanti, tra cui un secondo posto e un ottavo nella classifica del Pallone d’Oro, oltre a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: yamal - scoppiano
Da 0 a 100, a 18 anni è già un campione del calcio: Yamal ora ha tutto, ma la fama comporta dei sacrifici - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d'Oro: scoppiano polemiche dopo che la presunta lista dei vincitori è trapelata ore prima della cerimonia di Parigi; Yamal festeggia come LeBron ma scoppiano le polemiche; Doping Barcellona? Scoppia il caso in Spagna: polemiche sulle bende ai polsi dei giocatori, da Yamal a Raphinha. Cosa è successo.
Pallone d’oro: papà Yamal parla di furto, esplode la bufera sul web - Fa discutere l'assegnazione del Pallone d'oro a Dembelè, il genitore del talento del Barcellona Yamal è deluso ed adombra macchinazioni mentre sui social si scatena la polemica ... Si legge su sport.virgilio.it
Yamal esulta imitando LeBron James ma scoppia la polemica - L'esultanza con il gesto di mettersi la corona sulla testa del talento diciottenne, ispirata al gesto diventato ... Scrive sportmediaset.mediaset.it