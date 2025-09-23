Yamal il Pallone d’Oro e quest’epoca in cui credersi il migliore è ormai un’ossessione El Paìs

Ovviamente, a commento del Pallone d’Oro la stampa spagnola si concentra sullo “ sconfitto “: Lamine Yamal. El Paìs lo elogia tirandone fuori un’analisi generazionale. Scrive Daniel Verdù: “Credersi il migliore, il numero 1, non è quasi mai stato un buon affare. Vanità, arroganza e spavalderia sono sempre state associate a un carattere difficile ed egoista. Credersi il migliore, nel mondo che ci siamo lasciati alle spalle, non era giustificato nemmeno quando si era il migliore. La moderazione, la modestia e il duro lavoro discreto facevano parte dei valori protestanti che si diffusero silenziosamente per tutto il XX secolo, ma anche di tutte le favole su cui si costruì l’identità di quel tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

