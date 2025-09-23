yacht club de monaco ecco i candidati agli explorer awards 2025

Sotto l’Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei La Belle Classe Explorer Awards. Creati per incoraggiare un nuovo modo di utilizzare gli yacht, questi premi valorizzano progetti in cui la navigazione diventa uno strumento di esplorazione e di scienza. Più che un mezzo di trasporto o di svago, uno yacht oggi può servire alla scoperta, a comprendere meglio i nostri oceani, a contribuire alla conoscenza e a condividere questa esperienza con la società. Attraverso questi riconoscimenti, lo Yacht Club de Monaco promuove una filosofia chiara: la ‘nobiltà d’intenti’ e la capacità di ‘fare bene facendo del bene’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

