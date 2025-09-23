XXVII edizione della BMTA protagonista la candidatura all’Unesco della Cucina Italiana

Tempo di lettura: 7 minuti La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), XXVII edizione a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre, nasce come occasione di incontro tra domanda e offerta per tutte le destinazioni turistico-archeologiche a livello internazionale, partendo dal sito dell’antica Poseidonia della Magna Grecia, ma promuovendo soprattutto le bellezze del Mezzogiorno d’Italia e del nostro Paese, confermandosi luogo di incontro per direttori di parchi e musei archeologici, operatori turistici e culturali, addetti ai lavori pubblici e privati, non solo dei Paesi del Mediterraneo. In sintesi, una straordinaria opportunità di relazioni, di processi condivisi, di progettualità per il territorio e per acquisire risorse e stringere accordi di partenariato internazionale nell’ambito del turismo e dei beni culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

