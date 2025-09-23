X Factor | giuria sorridente e competente senza polemiche

l’evoluzione di xfactor: un format che si rinnova per riconquistare il pubblico. Nel panorama dei talent show musicali, xFactor si distingue come uno dei contenitori più longevi e apprezzati in Italia. Conosciuto come la voce della musica, ha contribuito a lanciare numerosi artisti di successo, tra cui Francesca Michielin, Michele Bravi, Chiara Gagliazzo e i Maneskin. Le ultime stagioni hanno mostrato come il programma abbia subito importanti cambiamenti, volti a rinnovare la formula e a mantenere vivo l’interesse del pubblico. il nuovo corso di xfactor: una giuria rinnovata e dinamica. un rinnovamento necessario per rilanciare il format. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X Factor: giuria sorridente e competente senza polemiche

In questa notizia si parla di: factor - giuria

? X FACTOR 2025: Prime IMMAGINI della giuria! Achille Lauro vs Jake La Furia, scintille già? ?

La giuria di X Factor 2025 scalda i motori, prime interazioni

X Factor 2025, la giuria si scalda: le prime interazioni al tavolo, il VIDEO

X FACTOR 2025, CANTANTE MATERANO LUCIANO DATTOLI CONQUISTA LA GIURIA ALLE AUDIZIONI: 4 SÌ DA FRANCESCO GABBANI, JACK LA FURIA, PAOLA IEZZI E ACHILLE LAURO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spetta - facebook.com Vai su Facebook

X FACTOR 2025, CANTANTE MATERANO LUCIANO DATTOLI CONQUISTA LA GIURIA ALLE AUDIZIONI: 4 SÌ DA FRANCESCO GABBANI, JACK LA FURIA, PAOLA IEZZI E ACHILLE LAURO https://sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/x - X Vai su X

X Factor, le pagelle della prima puntata. Manuel Agnelli si contiene (7,5), Paola Iezzi non ci casca (6,5), Achille Lauro impalpabile (5,5); Manuel Agnelli e X Factor 2024: “Mai divertito così tanto, basta litigi”; A Ballando la “nuova” Sonia Bruganelli, niente polemiche e a Lucarelli dice: “Avevi ragione”.

Ottima musica e polemiche in giuria: le pagelle della seconda puntata di “X Factor 2025” - Ottima musica e polemiche in giuria: le pagelle della seconda puntata di “X Factor 2025” ... Secondo iodonna.it

X Factor, decollo scoppiettante. Tra Paola e Gabbani volano scintille (d’amore?) - Alla seconda puntata di Audition spiccano il livello lato dei cantanti e le scintille tra Paola e la new entry in giuria Gabbani: che stia nascendo un amore? Segnala dilei.it