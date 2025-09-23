WWE | Stephanie Vaquer emozione e determinazione nel primo promo da campionessa

Stephanie Vaquer non ha intenzione di smettere di scrivere la storia. Dopo aver raggiunto la vetta della divisione femminile della WWE a Wrestlepalooza, Stephanie ha continuato a far parlare di sé anche questa settimana a RAW. A Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer ha sconfitto IYO Sky, conquistando così il WWE Women’s World Championship. Stephanie ha così niziato la sua personale corsa come campionessa, e ha dato il via ufficiale al suo regno proprio ieri sera. YOUR NEW WOMEN'S WORLD CHAMPION IS HERE! GOLD looks GOOD on you, Stephanie Vaquer! pic.twitter.com5RR3puL4DN — WWE (@WWE) September 22, 2025 “La Primera”, è apparsa alla fine della prima ora dello show per un’intervista con il General Manager Adam Pearce. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer, emozione e determinazione nel primo promo da campionessa

In questa notizia si parla di: stephanie - vaquer

WRESTLEPALOOZA: Stephanie Vaquer è la nuova campionessa mondiale femminile

WWE: Stephanie Vaquer vince la battle royal di Evolution e va per il titolo a Clash in Paris

WWE: La compagnia investe su Stephanie Vaquer, push, promozione e futuro da top star

Cody Rhodes è ancora campione, Stephanie Vaquer conquista il Women's World Heavyweight Title e molto altro! Scopri i risultati di #Wrestlepalooza. Rivivi le emozioni del Premium live Event solo sul WWE Network! - facebook.com Vai su Facebook

Il ritorno di AJ Lee, WrestlePalooza e Street Fighter; WWE: Stephanie Vaquer, emozione e determinazione nel primo promo da campionessa; Il nuovo campione WWE rompe il silenzio dopo il messaggio di Triple H.

Il nuovo campione WWE rompe il silenzio dopo il messaggio di Triple H - Stephanie Vaquer ha avuto il suo momento di svolta in una delle serate più importanti della sua carriera. Segnala worldwrestling.it

WRESTLEPALOOZA: Stephanie Vaquer è la nuova campionessa mondiale femminile - Stephanie Vaquer ha inaugurato la nuova era ESPN della WWE conquistando il Women's World Championship vacante in un match divertente e a suo modo storico contro IYO SKY a Wrestlepalooza. Da zonawrestling.net