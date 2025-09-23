WWE | Los Americanos la nuova stable in arrivo a RAW

La WWE ha introdotto una nuova stable, ma non è facile distinguere i membri tra loro. L’episodio di RAW del 22 settembre ha visto il debutto ufficiale di questa nuova fazione. Anche se abbiamo già visto questi lottatori in passato, ora fanno parte di un gruppo vero e proprio. El Grande Americano ha sorpreso i fan per un po’ di tempo. A quanto pare, però, non c’è solo un luchador sotto la maschera, e finalmente abbiamo una versione più chiara della storia. Durante la seconda ora di RAW, la WWE ha mandato in onda un video di presentazione per Los Americanos, la nuova stable composta da tre El Grande Americanos. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

