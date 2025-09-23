WWE | Los Americanos la nuova stable in arrivo a RAW
La WWE ha introdotto una nuova stable, ma non è facile distinguere i membri tra loro. L’episodio di RAW del 22 settembre ha visto il debutto ufficiale di questa nuova fazione. Anche se abbiamo già visto questi lottatori in passato, ora fanno parte di un gruppo vero e proprio. El Grande Americano ha sorpreso i fan per un po’ di tempo. A quanto pare, però, non c’è solo un luchador sotto la maschera, e finalmente abbiamo una versione più chiara della storia. Durante la seconda ora di RAW, la WWE ha mandato in onda un video di presentazione per Los Americanos, la nuova stable composta da tre El Grande Americanos. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: americanos - nuova
È tempo di alzare il sipario sulla nuova stagione! I Wolverines Piacenza vi aspettano alla presentazione ufficiale della stagione Martedì 30 settembre Ore 21:00 Sede CAI Piacenza – Stradone Farnese, 39 Un’occasione speciale per conoscere la s - facebook.com Vai su Facebook
WrestleMania 41 – I nostri pronostici; Hulk Hogan, il nemico americano; Anna: in prima a fila a Bologna per godersi lo spettacolo del wrestling.
WWE: Nuova theme song per Cody Rhodes? Arrivano importanti dettagli - Dopo il suo addio alla WWE del 2016, Cody Rhodes è riuscito a ricostruire il suo personaggio e a rilasciarmi in grande stile anche grazie ad una theme song iconica che fa cantare i fan di tutto il ... Riporta spaziowrestling.it
WWE: Nuova stable heel in arrivo con Edge al comando - Durante WrestleMania 38, Edge dovrà vedersela contro AJ Styles, ma la WWE sembra avere le idee abbastanza chiare sul futuro della “Rated- Secondo spaziowrestling.it