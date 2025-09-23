WWE | La leggenda di Randy ‘Macho Man’ Savage diventa un film

RandyMacho ManSavage sta finalmente per avere il trattamento hollywoodiano e la sua follia arriverà dritta sul grande schermo. Secondo quanto riportato da Deadline, la leggenda del Saturday Night Live, Kenan Thompson, e la casa di produzione di Johnny Ryan Jr., Artists for Artists, stanno sviluppando un film biografico dedicato all’iconico wrestler. Il biopic, dal titolo perfettamente azzeccato,  Macho, si basa su una sceneggiatura già completata scritta dal fratello di Savage, il compianto Lanny Poffo, insieme a Eric Shapiro. Macho Man sul grande schermo: Il viaggio di un’icona del wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

