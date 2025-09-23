WWE | Jey Uso vince… ma il post-match lascia tutti senza parole

Durante l’ultima puntata di RAW, abbiamo assistito a un match intenso tra Jey Uso e LA Knight. HERE COMES JEY USO And he's looking intense! #WWERAW pic.twitter.com12st2hIoKt — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) September 23, 2025 Il match inizia con Jey che non perde tempo e attacca Knight con un pugno, cogliendolo di sorpresa mentre quest’ultimo stava posando sull’angolo. Knight reagisce immediatamente e restituisce il colpo, ma Jey prende il controllo con una potente Clothesline, seguita da una serie di pugni e un calcio all’addome. Knight ribalta la situazione con una Neck Breaker in salto, ma Jey riesce a evitare la BFT e scivola fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

