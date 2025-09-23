WWE | Asuka e Kairi Sane attaccano Iyo Sky finisce con violenza l’amicizia tra le tre giapponesi

Asuka ha voltato le spalle a IYO SKY nell’episodio di Raw del 23 settembre, colpendola a tradimento dopo il match contro Rhea Ripley e sancendo definitivamente la fine della loro alleanza, apparsa sempre meno forte durante le ultime settimane. Il momento del tradimento sul ring. Dopo aver sconfitto Rhea Ripley utilizzando il suo mist, Asuka ha affrontato IYO SKY che era corsa sul ring per soccorrere l’avversaria caduta. Un gesto che si è trasformato in un boomerang: dopo un momento di apparente calma, la giapponese ha colpito con violenza la sua ex alleata, scaraventandola al tappeto. Ma non è finita qui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Asuka e Kairi Sane attaccano Iyo Sky, finisce con violenza l’amicizia tra le tre giapponesi

