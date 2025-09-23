WWE | AJ Styles accetta la sfida di John Cena la saga tra i due leggendari rivali si riaccende

John Cena ha recentemente dichiarato di voler affrontare AJ Styles come parte del suo tour di addio e ha lanciato una sfida pubblica. Ora, AJ Styles ha ufficialmente accettato. Tutto è iniziato quando Cena ha chiesto ai fan se volessero vederlo combattere contro Styles. Attraverso un post su Twitter, ha spiegato che non sceglie mai personalmente i suoi avversari, ma ascolta sempre i fan, anche nei momenti difficili. Poi ha chiamato in causa sia AJ Styles che Triple H, chiedendo se stessero facendo attenzione, aggiungendo l’hashtag #CenaVsStyles. “Non scelgo i miei avversari, ma (anche nei momenti difficili) ascolto SEMPRE i fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

