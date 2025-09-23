Nel secondo turno del tabellone di qualificazione del torneo WTA 1000 di Pechino Elisabetta Cocciaretto, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup, non supera l’ostacolo Priscilla Hon e manca l’accesso al main draw. La giocatrice australiana s’impone con un perentorio 6-2 6-4 in un’ora e trentuno minuti. La giocatrice oceanica apre le ostilità con il break a 15 dell’1-0 e legittima il suo vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’italiana entra in partita con il 2-1, non sfrutta, nel sesto gioco, la palla per il potenziale 3-3 e, ai vantaggi, cede nuovamente il servizio all’australiana per il 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Pechino 2025, Cocciaretto non supera l’ostacolo Hon e manca l’accesso al main draw