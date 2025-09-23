WTA Pechino 2025 Cocciaretto non supera l’ostacolo Hon e manca l’accesso al main draw
Nel secondo turno del tabellone di qualificazione del torneo WTA 1000 di Pechino Elisabetta Cocciaretto, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup, non supera l’ostacolo Priscilla Hon e manca l’accesso al main draw. La giocatrice australiana s’impone con un perentorio 6-2 6-4 in un’ora e trentuno minuti. La giocatrice oceanica apre le ostilità con il break a 15 dell’1-0 e legittima il suo vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’italiana entra in partita con il 2-1, non sfrutta, nel sesto gioco, la palla per il potenziale 3-3 e, ai vantaggi, cede nuovamente il servizio all’australiana per il 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
