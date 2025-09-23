WRC – Ultimo anno in Sardegna poi Roma

Tuttorally.news | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per comprendere la portata della decisione bisogna fare un passo indietro. Fino a poche settimane fa, il rischio di perdere il Mondiale era concreto. L’Italia era chiamata a scegliere. Alla fine la decisione è arrivata: dopo mesi di trattative serrate, polemiche, prese di posizione contrapposte e momenti di stallo, la Federazione internazionale dell’automobile e l’Automobile . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimo - anno

Il matrimonio, la Premier con il Liverpool e la Nations League con il Portogallo: l’ultimo anno di Diogo Jota

Facile.it, nell’ultimo anno 27 milioni di italiani hanno usato i comparatori on line

Di Biase Juve, l’agente Mura: «Non vede l’ora di giocare con la Next Gen. Il rinnovo, il prestito alla Pergolettese e gli allenamenti a Londra: ecco come è andato l’ultimo anno e sul futuro…» – ESCLUSIVA

Cerca Video su questo argomento: Wrc 8211 Ultimo Anno