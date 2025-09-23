WRC – Ultimo anno in Sardegna poi Roma

Per comprendere la portata della decisione bisogna fare un passo indietro. Fino a poche settimane fa, il rischio di perdere il Mondiale era concreto. L’Italia era chiamata a scegliere. Alla fine la decisione è arrivata: dopo mesi di trattative serrate, polemiche, prese di posizione contrapposte e momenti di stallo, la Federazione internazionale dell’automobile e l’Automobile . 🔗 Leggi su Tuttorally.news