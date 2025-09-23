WRC – Ultimo anno in Sardegna poi Roma
Per comprendere la portata della decisione bisogna fare un passo indietro. Fino a poche settimane fa, il rischio di perdere il Mondiale era concreto. L’Italia era chiamata a scegliere. Alla fine la decisione è arrivata: dopo mesi di trattative serrate, polemiche, prese di posizione contrapposte e momenti di stallo, la Federazione internazionale dell’automobile e l’Automobile . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: ultimo - anno
Il matrimonio, la Premier con il Liverpool e la Nations League con il Portogallo: l’ultimo anno di Diogo Jota
Facile.it, nell’ultimo anno 27 milioni di italiani hanno usato i comparatori on line
Di Biase Juve, l’agente Mura: «Non vede l’ora di giocare con la Next Gen. Il rinnovo, il prestito alla Pergolettese e gli allenamenti a Londra: ecco come è andato l’ultimo anno e sul futuro…» – ESCLUSIVA
In occasione del World Poké Day, #Glovo racconta l'andamento dell'ultimo anno. In dodici mesi gli italiani hanno ordinato più di 3,3 milioni di bowl, con una crescita del +192% rispetto all’anno precedente. Tradotto: ogni giorno sono arrivate a tavola oltre 9.00 - facebook.com Vai su Facebook
Istat rivede ancora al rialzo la stima del pil nominale del 2023 (+11,2 miliardi) e così si scopre che il rapporto Debito/Pil del 2023, quindi nell'ultimo anno "della più grossa voragine nella storia della Repubblica", è stato il 133,9%. Nel 2019 era il 134,1% - X Vai su X