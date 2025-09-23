World of Warcraft | Midnight Blizzard annuncia l’approfondimento ed una sessione di domande e risposte

Blizzard ha annunciato una trasmissione speciale dedicata a World of Warcraft: Midnight, nuovo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo. L’evento si terrà il 1° ottobre alle 18:00 CEST in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Warcraft, e offrirà un primo sguardo approfondito su ambientazioni, storia e novità dell’espansione. L’introduzione sarà affidata al direttore creativo Chris Metzen insieme al direttore di gioco Ion Hazzikostas, pronti a svelare i dettagli più attesi dai fan. Al termine della presentazione, il pubblico potrà partecipare a una sessione di domande e risposte dal vivo con il team di sviluppo: Ion Hazzikostas, Paul Kubit e Maria Hamilton, moderati da Randy Jordan. 🔗 Leggi su Game-experience.it

