World of Warcraft | Midnight Blizzard annuncia l’approfondimento ed una sessione di domande e risposte

Game-experience.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blizzard ha annunciato una trasmissione speciale dedicata a World of Warcraft: Midnight, nuovo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo. L’evento si terrà il 1° ottobre alle 18:00 CEST in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Warcraft, e offrirà un primo sguardo approfondito su ambientazioni, storia e novità dell’espansione. L’introduzione sarà affidata al direttore creativo Chris Metzen insieme al direttore di gioco Ion Hazzikostas, pronti a svelare i dettagli più attesi dai fan. Al termine della presentazione, il pubblico potrà partecipare a una sessione di domande e risposte dal vivo con il team di sviluppo: Ion Hazzikostas, Paul Kubit e Maria Hamilton, moderati da Randy Jordan. 🔗 Leggi su Game-experience.it

world of warcraft midnight blizzard annuncia l8217approfondimento ed una sessione di domande e risposte

© Game-experience.it - World of Warcraft: Midnight, Blizzard annuncia l’approfondimento ed una sessione di domande e risposte

In questa notizia si parla di: world - warcraft

Nuovo aggiornamento di world of warcraft cambia il dibattito con final fantasy xiv

World of warcraft: case personalizzabili e quartieri nel gioco

Tornare a giocare a world of warcraft: il momento perfetto

World of Warcraft: Midnight, Blizzard annuncia l'approfondimento ed una sessione di domande e risposte; World of Warcraft Midnight: il primo ottobre diretta da parte degli sviluppatori; World of Warcraft Midnight: il primo ottobre approfondimento e Q&A degli sviluppatori.

World of Warcraft Midnight: il primo ottobre approfondimento e Q&A degli sviluppatori - Approfondimento di World of Warcraft Midnight e sessione di Q&A con il team di sviluppo in diretta l'1 ottobre. Si legge su vgmag.it

world of warcraft midnightWhen does the World of Warcraft: Midnight beta start? With the alpha now announced, here’s our best guess on beta dates - The World of Warcraft Midnight announcements at Gamescom 2025 may have had some information delivery conundrums, but there was one important line of inform ... Segnala blizzardwatch.com

Cerca Video su questo argomento: World Of Warcraft Midnight