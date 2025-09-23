Workshop di scrittura a Lecco Gli oggetti ci parlano

Un workshop di scrittura al sabato mattina incentrato sul tema degli oggetti “smarriti”: quante volte diamo per scontato un oggetto dimenticato da qualche parte fra casa e cantina, oppure ritrovato dopo chissà quanto tempo? Secondo Stefano Bolotta, promotore dei laboratori di creatività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Workshop di scrittura a Lecco "Gli oggetti ci parlano"

Gli oggetti ci parlano: nasce dalla quotidianità un interessante workshop di scrittura a Lecco; Il Premio Campiello Giuseppe Lupo incontra i giovani appassionati di scrittura.

Workshop di scrittura creativa La memoria degli oggetti - La pagina di un foglio scolastico ritrovata dopo anni con sopra un tema sulla mamma, i disegni a matite colorate di un fungo, ... Come scrive goethe.de

