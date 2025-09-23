Wizz Air Rome Half Marathon | sono già oltre 20mila gli iscritti +35% rispetto a un anno fa
La mezza maratona più partecipata d’Italia, organizzata da Roma Ostia e da Rcs Sports & Events, si svolgerà domenica 19 ottobre: il 75% dei runner vengono dall'estero, quasi la metà è donna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Wizz Air Rome Half Marathon 2025. I primi numeri e il percorso della seconda edizione
Wizz Air Rome Half Marathon, Onorato: "Previsti 25mila iscritti, oltre la metà saranno stranieri"
Il prossimo 19 ottobre si terrà la Wizz Air Rome Half Marathon 2025, la mezza maratona per gli appassionati del #running La seconda edizione della #mezzamaratona sarà caratterizzata da due eventi ? Run through Eternity domenica 1 - facebook.com Vai su Facebook
Wizz Air Rome Half Marathon 2024: appuntamento-show del 20 ottobre. Già 10mila iscritti - Nella tarda mattinata di martedì 2 luglio è stata presentata presso l'Ara Pacis Augustae la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza ... Secondo roma.corriere.it
Wizz Air Rome Half Marathon, 17 mila runner ai nastri di partenza per una gara unica - “Questa gara ha tutto per diventare la mezza maratona più corsa del mondo”, così Alessandro Onorato parla della Wizz Air Rome Half Marathon, la gara organizzata da Rcs Sports & Events presentata ... Da gazzetta.it