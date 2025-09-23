Wizz Air Rome Half Marathon | sono già oltre 20mila gli iscritti +35% rispetto a un anno fa

Gazzetta.it | 23 set 2025

La mezza maratona più partecipata d’Italia, organizzata da Roma Ostia e da Rcs Sports & Events, si svolgerà domenica 19 ottobre: il 75% dei runner vengono dall'estero, quasi la metà è donna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

