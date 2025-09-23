L’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato ha parlato della Wizz Air Rome Half Marathon che si correrà il 16 ottobre 2025. L'evento è organizzato da RCS Sports&Events e GSBRun. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wizz Air Rome Half Marathon, Onorato: "Previsti 25mila iscritti, oltre la metà saranno stranieri"