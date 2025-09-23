È stato un successo il Memorial Ballanti-Saiani valido come terza tappa di Coppa Italia iQFoil Youth & Junior. Undici le prove per le categorie maschili Under 17 e Under 19 e 10 per quelle femminili. Dopo le prime due giornate caratterizzate da regate con vento leggero su percorso sprint slalom, la domenica ha regalato la variante dello sprint course, con bolina, traverso e poppa e slalom downwind a scendere. Nell’ Under 19 maschile ha vinto Edoardo Guarnati (Fraglia Vela Malcesine), con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lorenzo Maroadi; 3° l’atleta di casa Matteo Montanari (Adriatico Wind Club). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Windsurf. Successo per il ’Ballanti-Saiani’