WhatsApp si trasforma | link a Facebook e controllo totale sulla privacy

WhatsApp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, è in continua evoluzione. Nuove funzionalità, attualmente in fase di sviluppo e test nelle versioni beta per Android, promettono di rivoluzionare l'esperienza utente, introducendo interessanti novità per la gestione della privacy e l' interazione nei gruppi. Una delle novità più significative riguarda l'integrazione con altri social network. Dopo la possibilità di collegare il proprio profilo Instagram verificato, WhatsApp sta lavorando per consentire agli utenti di aggiungere anche il link al proprio profilo Facebook direttamente nella sezione informazioni del profilo.

