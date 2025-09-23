WhatsApp si trasforma | link a Facebook e controllo totale sulla privacy
WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, è in continua evoluzione. Nuove funzionalità, attualmente in fase di sviluppo e test nelle versioni beta per Android, promettono di rivoluzionare l’esperienza utente, introducendo interessanti novità per la gestione della privacy e l’ interazione nei gruppi. Una delle novità più significative riguarda l’integrazione con altri social network. Dopo la possibilità di collegare il proprio profilo Instagram verificato, WhatsApp sta lavorando per consentire agli utenti di aggiungere anche il link al proprio profilo Facebook direttamente nella sezione informazioni del profilo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Gruppi WhatsApp dei genitori a scuola: quando la comunicazione digitale si trasforma in un pericoloso labirinto di notifiche che confonde ruoli e genera ansia collettiva tra le famiglie
WhatsApp consentirà agli utenti di collegare i profili Facebook - WhatsApp sta sviluppando una funzione che consentirà di aggiungere il profilo Facebook al proprio account: ecco cosa sappiamo ... Lo riporta pcprofessionale.it
WhatsApp beta 2.25.26.12 per Android: in arrivo i profili Facebook collegati - WhatsApp sta lavorando a una funzione che permetterà di aggiungere il link al proprio profilo Facebook direttamente nell’app, rafforzando l’autenticità e ampliando le possibilità di collegamento tra p ... Secondo news.fidelityhouse.eu