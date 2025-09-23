WhatsApp | rivoluzione in arrivo per le chat di gruppo e i messaggi importanti
WhatsApp si prepara a introdurre una serie di novità significative che cambieranno il modo in cui interagiamo con le chat di gruppo e gestiamo i messaggi importanti. Dalle nuove opzioni per silenziare le notifiche, alla possibilità di impostare promemoria per specifici messaggi, fino alla rivoluzionaria funzione @tutti, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sta per fare un ulteriore passo avanti nell’ ottimizzazione dell’esperienza utente. Una delle funzioni più attese riguarda la gestione delle menzioni nelle chat di gruppo. Attualmente in fase di sviluppo, la possibilità di silenziare le menzioni @tutti promette di liberare gli utenti dal bombardamento di notifiche, soprattutto in gruppi particolarmente attivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Rivoluzione nel diritto di famiglia: le chat WhatsApp tra ex coniugi valgono come patti pre-matrimoniali
Rivoluzione nel diritto di famiglia: le chat WhatsApp tra ex coniugi valgono come patti pre-matrimoniali; Meta AI su WhatsApp, che cosa ci si può (o non si può) fare; Meta AI su WhatsApp: la rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale nelle chat di tutti i giorni.
WhatsApp, in arrivo nuove spunte blu: come funzionano - Arrivano le nuova spunte blu universali che cercheranno di risolvere molti problemi alle milioni di persone che chattano sull'app. Si legge su internapoli.it
Rivoluzione Whatsapp: come funzionano le nuove chat per ospiti senza account - Un’importante novità è in arrivo per gli utenti di WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta. Scrive blitzquotidiano.it