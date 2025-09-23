Whatsapp il sondaggio finto che nasconde una truffa

Wired.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I truffatori usano falsi siti che promuovono test e concorsi a cui bisogna registrarsi tramite il servizio di messaggistica. Ma la procedura permette loro di accedere all’account, con enormi rischi per la privacy. 🔗 Leggi su Wired.it

In questa notizia si parla di: whatsapp - sondaggio

