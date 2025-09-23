WhatsApp abbatte barriere linguistiche | arriva la traduzione dei messaggi

WhatsApp connette miliardi di persone in giro per il mondo, per questo è molto gradita l'introduzione della traduzione dei messaggi in app.

WhatsApp ora traduce i messaggi: chat e gruppi senza barriere linguistiche - WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi: chat, gruppi e canali diventano multilingua con opzioni manuali e automatiche, garantendo privacy e semplicità. Scrive smartworld.it