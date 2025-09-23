west nile scatta la disinfestazione

Restano serie le condizioni dell’85enne ricoverato da qualche giorno all’ ospedale di Macerata perché colpito da febbre di West Nile. Una volta accertato che si trattava di una infezione provocata dalle punture di zanzare comuni avvenute nei pressi della propria abitazione, per l’uomo sono scattati i provvedimenti del caso. Contestualmente il Dipartimento Igiene e Salute pubblica dell’Ast 4 ha informato il Comune affinché desse seguito alle procedure del caso, oltre ad informare i residenti e sensibilizzarli ad adottare le necessarie misure precauzionali: evitare l’acqua stagnante sotto i vasi, evitare irrigazioni eccessive, evitare ogni ristagno d’acqua che è l’habitat naturale delle zanzare, usare regolarmente larvicidi, applicare repellenti sul corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

