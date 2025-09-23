Welcome to derry | il trailer ufficiale svela l’orrore per tutti

attesa per il prequel di IT: “welcome to Derry” in arrivo su sky e HBO. Tra meno di un mese, si avrà l’opportunità di esplorare le origini dell’oscuro passato della cittadina di Derry, infestata dal temibile Pennywise. La nuova serie, intitolata IT: Welcome to Derry, rappresenta un importante approfondimento narrativo che anticipa gli eventi del celebre film del 2017, tratto dal romanzo di Stephen King. In questa fase introduttiva, viene rilasciato il trailer ufficiale, che rivela alcuni dettagli sulla trama e sui personaggi coinvolti. contesto e ambientazione della serie. La narrazione si svolge nel 1962, circa 27 anni prima degli eventi narrati nel film del 1989. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Welcome to derry: il trailer ufficiale svela l’orrore per tutti

