Weekend di grande musica al P1 di Abano Terme

La discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme si prepara a un fine settimana esplosivo, con serate che promettono divertimento, musica e ospiti speciali.Venerdì 26 settembreVenerdì 26 settembre torna il classico appuntamento che ogni settimana registra il tutto esaurito. Due sale aperte al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: weekend - grande

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Fine del grande caldo e previsioni meteo weekend con grandine e forti temporali, dove sono attesi nubifragi

Meteo: goccia fredda sull'Italia, temperature in calo. Migliora nel weekend ma il grande caldo è lontano

Grande appuntamento per il prossimo weekend alle Grotte di Oliero! - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di grande musica al P1 di Abano Terme il 26 e 27 settembre 2025; Discoteca P1 di Abano Terme: si torna a ballare nel fine settimana il 19 e 20 settembre 205; Alla discoteca P1 Meri Rinaldi, Graziano Diesis e Rewind 90 il 27 e 28 giugno 2025.

Un weekend a tutta musica per festeggiare la bandiera blu - Il weekend di Porto Sant’Elpidio inizia domani sera con la musica degli 883 della tribute band Jolly Blu e a seguire il dj Molella, prosegue domenica con la sempre acclamatissima Cristina D’Avena e, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

A tutto jazz tra 25 aprile e grande musica - È una domanda che si è posto il grande sassofonista jazz torinese Emanuele Cisi, arrivando a sceglierla come titolo della sua prima autobiografia, da poco tradotta in Inglese ... Lo riporta torino.repubblica.it