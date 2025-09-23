WEC Toyota insegue in casa il primo successo del 2025 Fuji gara importante per noi
Ancora zero successi per Toyota nel FIA World Endurance Championship in stagione, episodio mai accaduto dal 2012 ad oggi. Il marchio giapponese insegue il primo podio oltre che la prima gioia dell’anno dopo una campionato abbastanza complicato sin dall’opening atto in Qatar. Toyota GR torna ad accogliere Mike Conway, assente in Texas nella Lone Star Le Mans di inizio mese in seguito ad un infortunio in allenamento. L’esperto britannico è atteso regolarmente con la GR010 Hybrid n. 7 dopo aver ceduto il posto per un singolo appuntamento a José Maria Lopez. L’inglese ha dichiarato in una nota: “È stato frustrante perdere l’ultimo atto ad Austin. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: toyota - insegue
Doppietta Hyundai dopo il primo giorno del Rally Cile 2025. Adrien Fourmaux precede di 1 solo secondo Thierry Neuville, Toyota insegue da vicino con Sébastien Ogier. Una foratura limita Kalle Rovanperä, mentre un danno al motore elimina prematurament - facebook.com Vai su Facebook
WEC, Toyota insegue in casa il primo successo del 2025. “Fuji gara importante per noi”; Startlist ufficiale: Ferrari, Porsche, Toyota, Valentino Rossi, team e piloti della gara italiana; WEC | 24h Le Mans, Test Day: Porsche in ottima forma.
WEC, Toyota insegue in casa il primo successo del 2025. “Fuji gara importante per noi” - Ancora zero successi per Toyota nel FIA World Endurance Championship in stagione, episodio mai accaduto dal 2012 ad oggi. Si legge su oasport.it
Mike Conway tornerà con la Toyota per la 6 Ore del Fuji - In occasione del penultimo evento del mondiale Endurance 2025 sullo storico circuito giapponese del Fuji, la Toyota potrà puntare nuovamente su Mike Conway in occasione della gara di casa del team. Lo riporta formulapassion.it