WEC Ferrari verso la 6h del Fuji | Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato

Ferrari prova a chiudere matematicamente i giochi per il Mondiale costruttori questo weekend alla 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Le due 499P titolari tornano all’assalto con l’intendo di scongiurare di protrarre la lotta per il titolo alla finale in Bahrain che vivremo a novembre. Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Tre settimane fa ad Austin abbiamo registrato un’ottima prestazione e solo un contatto subito dalla 499P numero 51 ci ha impedito di lasciare l’America con un numero maggiore di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari verso la 6h del Fuji: “Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato”

