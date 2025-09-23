Weapons | Zach Cregger conferma un possibile prequel su zia Gladys

Zach Cregger ha confermato che sta lavorando a un prequel di Weapons. Cregger ha scritto e diretto il film horror di successo del 2025, che ha ottenuto un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes e ha incassato 263 milioni di dollari in tutto il mondo. Poco dopo l’uscita del film, sono iniziate le voci su un potenziale prequel incentrato su uno dei suoi personaggi di spicco. Ebbene, il prequel è ufficialmente in fase di sviluppo. Weapons è ambientato in una piccola città dove tutti i bambini di una classe elementare, tranne uno, scompaiono misteriosamente una notte, lasciando la comunità sconvolta e alla disperata ricerca di risposte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

