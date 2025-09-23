Weapons | Zach Cregger conferma il prequel del suo film

Il successo commerciale del film Weapons è un dato di fatto, ed a quanto pare lo è anche la possibilità di avere in futuro un prequel. Impegnato nella fase di pre-produzione del reboot della saga Resident Evil, il regista Zach Cregger si è ritrovato a parlare del suo ultimo film “ Weapons ” in occasione della presentazione della versione digitale. In particolare, il focus dell’intervista (via Deadline ) è stata la reale possibilità di avere un nuovo film ambientato nell’universo “ Weapons ” nell’immediato futuro. “ È reale e ne ho parlato con la Warner Bros. “, ha dichiarato il regista. “ C’è una storia e sono piuttosto emozionato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Weapons | Zach Cregger conferma il prequel del suo film

Con Weapons, Zach Cregger, già autore di Barbarian, firma un mosaico che mescola orrore e memoria. Al centro c'è la zia Gladys, interpretata da Amy Madigan, figura che travalica la trama per diventare simbolo culturale. Ispirata alle fotografie di Cindy Sher

Weapons, Zach Cregger rivela le origini di Zia Gladys: "Riguarda la mia infanzia"

