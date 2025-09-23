Weapons il regista conferma il prequel su Zia Gladys | Tutto vero
Il terrore corre sul filo della nuova storia concepita da Zack Cregger, un prequel dedicato al personaggio più inquietante di Weapons. Dopo il successo di Weapons, Zach Cregger ha in programma di ampliare la storia horror con un prequel dedicato alla terrificante Zia Gladys, l'esperta di occultismo interpretata da Amy Madigan. Cregger ha confermato lo sviluppo di un lungometraggio incentrato sul personaggio, confermando le voci circolate nei giorni scorsi. "È reale e ne ho parlato con la Warner Bros.", ha dichiarato Cregger a Fangoria in una recente intervista. "C'è una storia e ne sono piuttosto entusiasta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: weapons - regista
Uscita di pedro pascal da weapons spiegata dal regista zach cregger
Batman: Zach Cregger, regista di Weapons, ha scritto uno spin-off per il DCU
Resident Evil: il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast
Attualmente al cinema, Weapons è un horror che, nel bene o nel male, riesce a spiazzare nel finale. Una storia cupa e inquietante, dove l’horror si intreccia con il thriller psicologico e il grottesco, firmata dal regista di Barbarian #adv #weapons Venerdì 12/09 o - facebook.com Vai su Facebook
Weapons, il regista conferma il prequel su Zia Gladys: Tutto vero; ‘Weapons’, Zach Cregger in trattative per il prequel dell’acclamato film horror; Fan di Weapons, gioite! È arrivata finalmente la conferma che stavate aspettando.
Weapons, il regista conferma il prequel su Zia Gladys: "Tutto vero" - Il terrore corre sul filo della nuova storia concepita da Zack Cregger, un prequel dedicato al personaggio più inquietante di Weapons. Lo riporta movieplayer.it
Weapons | Zach Cregger conferma il prequel del suo film - Il successo commerciale del film Weapons è un dato di fatto, ed a quanto pare lo è anche la possibilità di avere in futuro un prequel. Segnala universalmovies.it