Weapons il regista conferma il prequel su Zia Gladys |   Tutto vero

Il terrore corre sul filo della nuova storia concepita da Zack Cregger, un prequel dedicato al personaggio più inquietante di Weapons. Dopo il successo di Weapons, Zach Cregger ha in programma di ampliare la storia horror con un prequel dedicato alla terrificante Zia Gladys, l'esperta di occultismo interpretata da Amy Madigan. Cregger ha confermato lo sviluppo di un lungometraggio incentrato sul personaggio, confermando le voci circolate nei giorni scorsi. "È reale e ne ho parlato con la Warner Bros.", ha dichiarato Cregger a Fangoria in una recente intervista. "C'è una storia e ne sono piuttosto entusiasta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

