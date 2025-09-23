Vuoi cantare in coro? Il Santa Cecilia seleziona giovani talenti in vista della tournée in Spagna
Il coro polifonico Santa Cecilia di Agrigento riapre le porte a chi sogna di vivere l’esperienza del canto corale. Le nuove audizioni sono fissate per sabato 27 settembre alle 17 al museo di Santo Spirito. L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani talenti che desiderano entrare a far parte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: vuoi - cantare
Vuoi cantare e ballare le hit degli anni ‘90/00 ? Passa a trovarci!! - facebook.com Vai su Facebook
Vuoi cantare in coro? Il “Santa Cecilia” seleziona giovani talenti in vista della tournée in Spagna; Dave Grohl: «Cosa mi è piaciuto di più di Glastonbury? Cazzeggiare con Liam Gallagher»; Inter, svelato il nuovo coro della Curva Nord: “Milanista chiacchierone…”.
Covid, Burioni: «Cantare in coro è rischioso, negli Usa due morti» - «Devo purtroppo comunicare a tutti che cantare in coro sembra comportare un rischio molto alto di avere un focolaio epidemico». Secondo ilmessaggero.it
Firenze, il coro gospel delle donne compie 15 anni: «Cantare è una fatica che libera la mente e il cuore» - , una delle trenta donne fiorentine che fa parte del coro gospel Light Gospel Choir, che proprio quest’anno ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it