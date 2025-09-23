Vuelle prove tecniche di campionato
L’ultima amichevole del pre-campionato disputata a Senigallia è stata una larga vittoria che Spiro Leka analizza così: "Abbiamo avuto una buona risposta da tutti come intensità, tolti gli ultimi 4-5 minuti dove c’è stato un po’ di calo con qualche errore di troppo. Indipendentemente da chi è in campo, invece - sottolinea il coach - dobbiamo essere bravi a mantenere sempre certi standard. Bene nel primo quarto offensivamente, mentre difensivamente eravamo un po’ in ritardo e loro sono stati bravi a segnare tre bombe difficili. Nel secondo e terzo quarto abbiamo imposto il nostro ritmo con aggressività e intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuelle - prove
È GRATIS? ACCETTO! Dal 29 settembre al 5 ottobre ti aspettiamo con una settimana di PROVE GRATUITE su tutti i nostri corsi Sfoglia il palinsesto completo degli orari che trovi già sul nostro profilo e scegli la disciplina che vuoi provare. ? Ricorda: la - facebook.com Vai su Facebook
Vuelle, prove tecniche di campionato - Comincia l’ultima settimana di allenamenti prima del debutto con Livorno: De Laurentiis riprende oggi a lavorare coi compagni . Da ilrestodelcarlino.it
Vuelle a Cantù per dare la caccia ai playoff: Leka lancia la sfida alla terza forza del campionato - PESARO A Desio per muovere la classifica e per tenere aperta la strada che porta direttamente ai playoff. Da corriereadriatico.it