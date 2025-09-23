vuelle prove tecniche di campionato

L’ultima amichevole del pre-campionato disputata a Senigallia è stata una larga vittoria che Spiro Leka analizza così: "Abbiamo avuto una buona risposta da tutti come intensità, tolti gli ultimi 4-5 minuti dove c’è stato un po’ di calo con qualche errore di troppo. Indipendentemente da chi è in campo, invece - sottolinea il coach - dobbiamo essere bravi a mantenere sempre certi standard. Bene nel primo quarto offensivamente, mentre difensivamente eravamo un po’ in ritardo e loro sono stati bravi a segnare tre bombe difficili. Nel secondo e terzo quarto abbiamo imposto il nostro ritmo con aggressività e intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

