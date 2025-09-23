Voucher Fiere 2025 | fino a 10.000 euro per le PMI che partecipano a fiere internazionali

Un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere le PMI italiane nella partecipazione a fiere internazionali. Dal 7 ottobre 2025 le piccole e medie imprese italiane avranno una nuova opportunità per rafforzare la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali. Si apre infatti lo sportello per la misura “Voucher Fiere “, un incentivo che mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro destinati alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale. Il bando è rivolto alle PMI con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e in regola con gli obblighi contributivi e fiscali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it