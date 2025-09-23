Voucher Fiere 2025 | fino a 10.000 euro per le PMI che partecipano a fiere internazionali
Un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere le PMI italiane nella partecipazione a fiere internazionali. Dal 7 ottobre 2025 le piccole e medie imprese italiane avranno una nuova opportunità per rafforzare la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali. Si apre infatti lo sportello per la misura “Voucher Fiere “, un incentivo che mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro destinati alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale. Il bando è rivolto alle PMI con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e in regola con gli obblighi contributivi e fiscali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: voucher - fiere
Un’opportunità per le PMI Il #MIMIT ha pubblicato un nuovo bando che offre voucher a fondo perduto fino a 10.000 € per le micro, piccole e medie imprese che intendono partecipare a fiere nazionali o internazionali organizzate in Italia. Il contributo copre - facebook.com Vai su Facebook
Imprese: dal MIMIT un voucher per partecipare alle fiere internazionali 2025; Voucher Fiere PMI 2025: Finanziamenti fino a 10mila Euro • I; Bando Voucher Fiere 2025: un’opportunità per la tua impresa.
Voucher fiere 2025/ Fino al 50% di rimborsi e tetto 10.000€: come averlo - Dal MIMIT arriva il voucher fiere 2025 con cui è possibile ottenere fino al 50% del rimborso. Lo riporta ilsussidiario.net
Voucher Fiere Mimit a sostegno delle Pmi - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato il Voucher Fiere – Linea 1, uno strumento di sostegno rivolto alle Pmi italiane che hanno partecipato o prenderanno parte a manifestazioni ... Riporta siderweb.com