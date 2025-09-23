Voucher digitalizzazione 15 milioni per le Pmi laziali

Roma, 23 settembre 2025 – La Regione Lazio ha presentato oggi l’Avviso pubblico dedicato ai Voucher per la Digitalizzazione delle PMI, nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021–2027. L’iniziativa, che mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto, è finalizzata a sostenere i progetti delle micro, piccole e medie imprese del Lazio che investono in tecnologie digitali per aumentare efficienza e competitività. Il contributo è concesso per interventi come diagnosi digitale, digital workplace, sistemi di e-commerce, cloud computing e cybersecurity, con importi variabili in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di intervento, fino a un massimo di 150. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it