Voucher digitalizzazione 15 milioni per le Pmi laziali

Cdn.ilfaroonline.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 settembre 2025 – La Regione Lazio ha presentato oggi l’Avviso pubblico dedicato ai Voucher per la Digitalizzazione delle PMI, nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021–2027. L’iniziativa, che mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto, è finalizzata a sostenere i progetti delle micro, piccole e medie imprese del Lazio che investono in tecnologie digitali per aumentare efficienza e competitività. Il contributo è concesso per interventi come diagnosi digitale, digital workplace, sistemi di e-commerce, cloud computing e cybersecurity, con importi variabili in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di intervento, fino a un massimo di 150. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voucher - digitalizzazione

Imprese: nel Lazio nuovo voucher per digitalizzazione, al via bando di 15 milioni; Presentazione del Voucher Digitalizzazione PMI; PRESENTAZIONE DEL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE.

voucher digitalizzazione 15 milioniVoucher digitalizzazione, 15 milioni di euro per l’innovazione delle PMI del Lazio - L'iniziativa, che mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto, è finalizzata a sostenere i progetti delle micro, piccole e medie imprese del Lazio che investono in tecnologie digitali per ... msn.com scrive

voucher digitalizzazione 15 milioniPiù risorse per fondi di garanzia, ricerca e sviluppo, piste ciclabili - La Giunta regionale approva la rimodulazione dei 100 milioni di fondi FESR per rispondere alle esigenze del territorio ... Lo riporta targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Voucher Digitalizzazione 15 Milioni