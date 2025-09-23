Voucher digitalizzazione 15 milioni per le Pmi laziali
Roma, 23 settembre 2025 – La Regione Lazio ha presentato oggi l’Avviso pubblico dedicato ai Voucher per la Digitalizzazione delle PMI, nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021–2027. L’iniziativa, che mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto, è finalizzata a sostenere i progetti delle micro, piccole e medie imprese del Lazio che investono in tecnologie digitali per aumentare efficienza e competitività. Il contributo è concesso per interventi come diagnosi digitale, digital workplace, sistemi di e-commerce, cloud computing e cybersecurity, con importi variabili in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di intervento, fino a un massimo di 150. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: voucher - digitalizzazione
Nuovo voucher #digitalizzazione #PMI: 15 mln a fondo perduto per le #imprese del #Lazio che investono in tecnologie digitali. La nostra VP #TransizioneDigitale Vittoria Carli: «Strumenti essenziali». Leggi https://tinyurl.com/yc3p3mm5 #23settembre #Unin - X Vai su X
In arrivo il nuovo Avviso Voucher Digitalizzazione PMI La Regione Lazio mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere le imprese che investono in tecnologie digitali. L’Avviso sarà presentato martedì 23 settembre alle ore 11.30 presso la Camera di - facebook.com Vai su Facebook
Imprese: nel Lazio nuovo voucher per digitalizzazione, al via bando di 15 milioni; Presentazione del Voucher Digitalizzazione PMI; PRESENTAZIONE DEL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE.
Voucher digitalizzazione, 15 milioni di euro per l’innovazione delle PMI del Lazio - L'iniziativa, che mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto, è finalizzata a sostenere i progetti delle micro, piccole e medie imprese del Lazio che investono in tecnologie digitali per ... msn.com scrive
Più risorse per fondi di garanzia, ricerca e sviluppo, piste ciclabili - La Giunta regionale approva la rimodulazione dei 100 milioni di fondi FESR per rispondere alle esigenze del territorio ... Lo riporta targatocn.it