La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto, a voto segreto, la richiesta dell’Ungheria di togliere l’immunità parlamentare all’eurodeputata italiana Ilaria Salis, eletta nelle liste Avs, salvandola da una possibile detenzione. Il voto, avvenuto stamane a Bruxelles, ha mostrato profonde tensioni politiche e accuse di scambi di favori tra i gruppi parlamentari. Un voto controverso e diviso. La decisione della commissione Affari giuridici (Juri) si è conclusa con un esito risicato: 13 voti contrari alla revoca contro 12 favorevoli. L’esito ha sorpreso molti, soprattutto perché il fronte della sinistra, che contava teoricamente 11 voti, ha beneficiato di almeno due franchi tiratori provenienti probabilmente dal Partito Popolare Europeo (Ppe), a sua volta accusato di aver garantito questi voti per motivi politico-strumentali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Voto segreto e franchi tiratori bloccano la revoca dell’immunità a Salis: la battaglia continua in plenaria