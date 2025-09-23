Volvo Trucks porta il suo Driver Alert Support a un livello superiore

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks aggiorna il suo sistema Driver Alert Support con una telecamera a tracciamento oculare, con l’obiettivo di supportare ancora meglio gli autisti dei camion e aumentare la sicurezza stradale. Le lunghe ore al volante richiedono un’attenzione costante da parte dei camionisti. Volvo ha ora potenziato il Driver Alert Support per migliorare la capacità di rilevare e avvisare i conducenti che mostrano segni di disattenzione o sonnolenza. Lo scopo di questo sistema più avanzato è fornire un supporto migliore agli autisti e contribuire a una maggiore sicurezza sulle strade. 🔗 Leggi su Ildenaro.it