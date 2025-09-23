Volvo Trucks porta il suo Driver Alert Support a un livello superiore
MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks aggiorna il suo sistema Driver Alert Support con una telecamera a tracciamento oculare, con l’obiettivo di supportare ancora meglio gli autisti dei camion e aumentare la sicurezza stradale. Le lunghe ore al volante richiedono un’attenzione costante da parte dei camionisti. Volvo ha ora potenziato il Driver Alert Support per migliorare la capacità di rilevare e avvisare i conducenti che mostrano segni di disattenzione o sonnolenza. Lo scopo di questo sistema più avanzato è fornire un supporto migliore agli autisti e contribuire a una maggiore sicurezza sulle strade. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: volvo - trucks
Volvo Trucks lancia il nuovo FL 4×4 per incarichi impegnativi
Volvo Trucks Italia. Danko · Pump It Up. Consegna di prima classe del re della strada : il nuovo Volvo FH16 780 Aero entra nelle mani del nostro Ambassador Marco Zietta presso la concessionaria Fimi Spa. Potenza, aerodinamica e comfort ai massimi li - facebook.com Vai su Facebook
Volvo Trucks porta il suo Driver Alert Support a un livello superiore; Volvo Trucks, riferimento globale nell’elettrico per il settore edile; Ci sono anche i camion elettrici Volvo e Mercedes alla prima edizione di Net Zero - Milan Expo Summit.
Volvo Trucks porta il suo Driver Alert Support a un livello superiore - Volvo Trucks aggiorna il suo sistema Driver Alert Support con una telecamera a tracciamento oculare, con l'obiettivo di supportare ancora meglio gli autisti dei camion e aumentare la sicurezz ... Riporta laprovinciacr.it
Volvo Trucks lancia nuovi sistemi di sicurezza per i suoi camion - Volvo Trucks ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di nuovi sistemi di sicurezza per i suoi veicoli. Scrive motorionline.com