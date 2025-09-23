Voltare pagina nelle Marche L’appello di Conte | i delusi vadano a votare Acquaroli non ha speso i soldi del Pnrr
Roma, 23 settembre 2025 – Quale significato politico ha il voto nelle Marche e nelle altre regioni? “Sono elezioni fondamentali prima di tutto per i cittadini che a breve andranno al voto – avvisa il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte –. Lancio un messaggio ai delusi e a coloro che si sentono distanti dalla politica: è importante andare a votare, non rassegnarsi. I cittadini delle Marche possono archiviare la stagione di Acquaroli che non è stato in grado di spendere i soldi del Pnrr”. Giuseppe Conte (M5s) a Fabriano Come non sono stati spesi? “Un solo esempio: dei 431 milioni destinati alla sanità, ne hanno spesi solamente 91, e assistiamo a questo spreco mentre sempre più marchigiani rinunciano a curarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
