Volontari Enel ripuliscono il parco dell' aeronautica | raccolti oltre un quintale di rifiuti | FOTO

“Park Litter”, il programma di Enel in collaborazione con Legambiente che da anni, da nord a sud, tocca moltissime località italiane all’insegna della cura del territorio e dello sviluppo sostenibile, è arrivato anche a Viterbo. Lunedì 22 settembre decine di volontari si sono dati appuntamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it