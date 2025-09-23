Volontari a raccolta con Plastic Free | in Abruzzo 12 appuntamenti per la tutela di mari fiumi e corsi acqua

L’Abruzzo scende in campo con Plastic Free e, per due giorni – 27 e 28 settembre - i volontari saranno in azione per ripulire le aree e per tutelare mari, fiumi e corsi d’acqua, in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

