Volley serie B femminile Lasersoft in crescendo Piraccini | | Lavoriamo su ricezione e difesa

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lasersoft torna tra le mura amiche per il test odierno con Cesena (Fontanelle, 20.30) e fa il punto sulla preparazione a tre settimane dal via del campionato. "Sono contento di come sta andando – dichiara coach Piraccini (in foto) –. Affrontiamo Cesena, un’ottima squadra che fa della fisicità e della tecnica i suoi punti di forza. Voglio vedere delle risposte ad alcune particolari situazioni". Dopo il 3-1 a Gradara col Team Gabicce di B2 e il 2-2 nel test di Forlì con la Libertas, ecco un’altra prova ancora più impegnativa. Buone notizie intanto dall’infermeria, visto che Calvelli è sul punto di riprendere dopo lo stop di dieci giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie b femminile lasersoft in crescendo piraccini lavoriamo su ricezione e difesa

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B femminile. Lasersoft in crescendo, Piraccini:: "Lavoriamo su ricezione e difesa»

In questa notizia si parla di: volley - serie

Serie D femminile. Il Volley Aglianese riparte dal tandem. Pollicino-Cesarini

Volley - Serie C. Blu Volley Quarrata. Mercato faraonico con Francini e Falseni

Volley - Serie D. Avis, c’è coach Testi. L’Upv saluta Focosi e accoglie Cappelli

Al via la nuova stagione di Serie B, ufficializzati i calendari; Volley Club B1 femminile, al via la quinta settimana di preparazione per l’Elettromeccanica Angelini Cesena; RESI NOTI I GIRONI DEL CAMPIONATO DI SERIE B1 FEMMINILE: MOMA ANDERLINI NEL GIRONE B.

volley serie b femminileVolley serie B femminile. Lasersoft in crescendo, Piraccini:: "Lavoriamo su ricezione e difesa» - La Lasersoft torna tra le mura amiche per il test odierno con Cesena (Fontanelle, 20. Si legge su msn.com

volley serie b femminileSerie C Femminile 2025/26, Accademia Volley inserita nel Girone B Sport - I sorteggi si sono svolti nella serata di mercoledì 10 settembre presso la sala riunioni del Palavesuvio, in ... realtasannita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volley Serie B Femminile