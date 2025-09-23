Volley serie B femminile Lasersoft in crescendo Piraccini | | Lavoriamo su ricezione e difesa
La Lasersoft torna tra le mura amiche per il test odierno con Cesena (Fontanelle, 20.30) e fa il punto sulla preparazione a tre settimane dal via del campionato. "Sono contento di come sta andando – dichiara coach Piraccini (in foto) –. Affrontiamo Cesena, un’ottima squadra che fa della fisicità e della tecnica i suoi punti di forza. Voglio vedere delle risposte ad alcune particolari situazioni". Dopo il 3-1 a Gradara col Team Gabicce di B2 e il 2-2 nel test di Forlì con la Libertas, ecco un’altra prova ancora più impegnativa. Buone notizie intanto dall’infermeria, visto che Calvelli è sul punto di riprendere dopo lo stop di dieci giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
