Volley l’Italia medita la rivincita con il Belgio | CT italiano Reggers e Deroo le spine nel fianco
L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. L’appuntamento è per mercoledì 24 settembre (ore 09.30) a Manila (Filippine) per quella che sarà una rivincita del match della fase a gironi disputato settimana scorsa e vinto dai Red Dragons per 3-2. La nostra Nazionale ha rialzato la testa regolando Ucraina e Argentina, ora punta al riscatto per meritarsi la semifinale contro la vincente di Polonia-Turchia. Ripassiamo però chi sono i giocatori del Belgio. Il CT è Emanuele Zanini, già allenatore di Cuneo (2022-2023) e Ravenna (2021-2022), oltre che di Croazia e Turchia in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: volley - italia
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
| Traballi Campionessa d’Italia ed MVP del LVF Summer Tour ? La “Maglietta Nera” Gaia Traballi conquista il titolo di Campionessa d’Italia del Lega Volley Summer Tour nel sand volley con la formazione del Vero Volley Milano. Il successo è arrivato s - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA VOLLEY MASCHILE Mondiali, sarà Italia-Belgio ai quarti di finale Match in programma mercoledì 24 settembre #SkySport - X Vai su X