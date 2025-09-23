L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. L’appuntamento è per mercoledì 24 settembre (ore 09.30) a Manila (Filippine) per quella che sarà una rivincita del match della fase a gironi disputato settimana scorsa e vinto dai Red Dragons per 3-2. La nostra Nazionale ha rialzato la testa regolando Ucraina e Argentina, ora punta al riscatto per meritarsi la semifinale contro la vincente di Polonia-Turchia. Ripassiamo però chi sono i giocatori del Belgio. Il CT è Emanuele Zanini, già allenatore di Cuneo (2022-2023) e Ravenna (2021-2022), oltre che di Croazia e Turchia in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Volley, l'Italia medita la rivincita con il Belgio: CT italiano, Reggers e Deroo le spine nel fianco