Volley l’Iran di Roberto Piazza sogna | battuta la Serbia giustiziera del Brasile si vola ai quarti dei Mondiali!

L’Iran ha sconfitto la Serbia per 3-2 (23-25; 25-19; 24-26; 25-22; 15-9) e si è qualificato alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. I persiani avevano rischiato una clamorosa eliminazione nella fase a gironi, dopo aver perso contro l’Egitto ed essere stati trascinati al tie-break dalle Filippine (con tanto di esultanza dei padroni di casa, prima di un challenge che ha ribaltato la situazione), invece oggi hanno regolato in rimonta i balcanici, che avevano contribuito all’eliminazione del Brasile nella Pool H. Grande magia di coach Roberto Piazza, che ha raggiunto un risultato storico per una Nazionale che da ormai tre lustri è ai vertici internazionale ma che non era mai riuscita a fare davvero la differenza nei grandi eventi. 🔗 Leggi su Oasport.it

