Dopo aver eliminato clamorosamente il Brasile nella fase a gironi, arrivando seconda nel gruppo H dietro alla Serbia grazie al 3-0 rifilato alla Cina nell’ultima giornata, la Cechia non si accontenta e supera anche il primo turno a eliminazione diretta battendo nettamente la Tunisia a Pasay City (Filippine) e centrando il pass per i quarti di finale ai Campionati Mondiali 2025 di volley. La nazionale ceca guidata da coach Jiri Novak ha sfruttato nel migliore dei modi l’accoppiamento favorevole agli ottavi con la prima classificata del girone A (il più equilibrato del torneo, in cui i padroni di casa filippini erano testa di serie al sorteggio), sconfiggendo la Tunisia per tre set a zero con i punteggi parziali di 25-19, 25-18 e 25-23. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, la Cechia sfrutta l'occasione ed entra tra le prime otto ai Mondiali. Si ferma la Tunisia