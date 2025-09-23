Volley la Cechia sfrutta l’occasione ed entra tra le prime otto ai Mondiali Si ferma la Tunisia
Dopo aver eliminato clamorosamente il Brasile nella fase a gironi, arrivando seconda nel gruppo H dietro alla Serbia grazie al 3-0 rifilato alla Cina nell’ultima giornata, la Cechia non si accontenta e supera anche il primo turno a eliminazione diretta battendo nettamente la Tunisia a Pasay City (Filippine) e centrando il pass per i quarti di finale ai Campionati Mondiali 2025 di volley. La nazionale ceca guidata da coach Jiri Novak ha sfruttato nel migliore dei modi l’accoppiamento favorevole agli ottavi con la prima classificata del girone A (il più equilibrato del torneo, in cui i padroni di casa filippini erano testa di serie al sorteggio), sconfiggendo la Tunisia per tre set a zero con i punteggi parziali di 25-19, 25-18 e 25-23. 🔗 Leggi su Oasport.it
Volley femminile, l’Italia travolge la Cechia e vola in semifinale agli Universiadi. Malual sugli scudi
Volley, l’Italia regola la Cechia e avanza alle Universiadi: c’è il Brasile in semifinale!
Dove vedere in tv Italia-Cechia, Mondiali volley femminile U21 2025: orario, programma, streaming
OTTAVI DI FINALE – VOLLEY 2025 Sabato 20 settembre 2025 09:30 ? Turchia vs Paesi Bassi 14:00 ? Polonia vs Canada Domenica 21 settembre 2025 09:30 ? Italia vs Argentina 14:00 ? Belgio vs Finlandia