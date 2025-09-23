Volley Ferdinando De Giorgi | Aver perso con il Belgio nel girone non conta si riparte da zero

Mancano ormai meno di 24 ore all’inizio di Italia-Belgio, primo quarto di finale dei Campionati Mondiali di volley 2025. Gli Azzurri sognano di bissare il titolo iridato ottenuto tre anni fa a Katowice, ma per continuare ad inseguire la zona podio servirà una vittoria domani (ore 9.30 italiane) a Pasay City nel tentativo di riscattare la sconfitta rimediata lo scorso 16 settembre durante la fase a gironi proprio contro i Dragoni Rossi. “ L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità. Quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Ferdinando De Giorgi: “Aver perso con il Belgio nel girone non conta, si riparte da zero”

Volley, Ferdinando De Giorgi: “Domani ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità”

